Утвержден список мест для выгула домашних животных в Рязани
Постановление мэра Елены Сорокиной опубликовали 10 июня
Утвержден список мест для выгула домашних животных в Рязани. Соответствующее постановление мэра Елены Сорокиной опубликовали 10 июня. В список вошли:
- Центральный парк культуры и отдыха;
- сквер около дома № 19/9 на улице Советской Армии;
- сквер на Касимовском шоссе (около «Глобуса»);
- сквер 50-летия Октября (около «Дворца молодежи»);
- Комсомольский парк;
- Парк имени Гагарина.
Отметим, что ни одного места в Советском районе Рязани в список не попало.