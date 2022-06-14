Умер участник команды КВН «Махачкалинские бродяги»

Мусаева госпитализировали с инсультом, также у него произошел инфаркт мозга.

Умер участник команды КВН «Махачкалинские бродяги», актер скетч-шоу «Горцы от ума» Халил Мусаев. Информация об этом опубликована в Telegram-канале общественника Шамиля Хадулаева.

«И все-таки Халил ушел от нас», — говорится в сообщении.

Ранее Мусаева госпитализировали с инсультом, также у него произошел инфаркт мозга.

Он выступал в КВН в команде «Махачкалинские бродяги», в составе чемпионов высшей лиги. Также Мусаев снимался в шоу «Горцы от ума», «Даешь молодежь!» и других комедийных фильмах и сериалах.