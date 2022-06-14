Сорокина предложила разработать экологический стандарт Рязани

Она пояснила, что видела подобную практику в Вологде.

Глава горадминистрации Елена Сорокина встретилась с активистами, общественниками и экологами, чтобы обсудить вопрос с качеством атмосферного воздуха в городе. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Сорокина предложила разработать экологический стандарт Рязани. Она пояснила, что видела подобную практику в Вологде.

«Экологический стандарт — документ добровольного исполнения, к которому могли бы присоединяться предприятия нашего города и общественные организации», — пояснила мэр города.

Она рассказала, что предприятия, которые готовы присоединиться к стандарты, возьмут на себя обязательства по экологической проблематике, в том числе открыто рассказывать о том, что делают для снижения выбросов.

«Стандарт добровольный, но неприсоединение может повлечь большие репутационные риски», — отметила Сорокина.

Мэр добавила, что считает важным вводить просвещение по этому вопросу. В пример она привела детский сад № 30, где в каждой группе есть контейнеры для раздельного сбора мусора и дети могут приобщаться к экокультуре.

Кроме того, Сорокина заявила, что город возьмет на себя обязательства по высадке зеленых насаждений, возможно, даже леса.

Также она на встрече подняли вопрос обращения с мусором и создания экокаркаса города.

По ее словам, во время встречи руководитель общественной организации «Дышим чистым» Александр Анатольевич Суфранович остановился на интерактивном контроле качества воздуха.

Руководитель экологического альянса «ЭРА» Евгений Рыбаков рассказал о возможности расширения зеленого пояса вокруг Рязани. Кандидат сельскохозяйственных наук, эколог РГУ Виктор Асеев пояснил, какие виды зеленых насаждений рекомендованы для полосы, в которой находится регион.

Сорокина отметила, что делаются первые шаги на пути к диалогу и взаимодействию. Мэр поручила изучить опыт других городов, взять на вооружение стандарты озеленения, определить, как можно внедрить в Рязани систему интерактивного мониторинга.

«Максимальная открытость — главное в этом вопросе. Поручила управлению образования организовать молодежный экологический форум, чтобы привлечь активную молодежь к важной теме», — отметила Сорокина.