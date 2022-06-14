Рязанские МФЦ возобновили работу

Все технические сложности устранили.

Отделения МФЦ Рязанской области возобновили прием услуг. Об этом сообщили в организации.

«Все технические сложности устранены», — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4912) 55-50-55 .

Как сообщил РЗН. инфо информированный источник, прием документов приостанавливали из-за задымления в офисе на улице Каширина. Официальных комментариев об этом пока нет.

Напомним, утром во вторник, 14 июня, рязанские МФЦ приостановили прием услуг.