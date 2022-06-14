Рязанца осудят за попытку убить знакомого

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий преступник был задержан «по горячим следам».

Рязанца 1972 года рождения осудят за покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

24 сентября 2021 года между двумя мужчинами произошел конфликт из-за женщины. Во время ссоры обвиняемый два раза ударил потерпевшего ножом в шею, повредив крупные кровеносные сосуды, после чего скрылся. Пострадавшего удалось спасти.

Подозреваемого задержали «по горячим следам».

Уголовное дело в отношении него передали в суд.