Рязанца осудят за попытку убить знакомого
В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий преступник был задержан «по горячим следам».
Рязанца 1972 года рождения осудят за покушение на убийство. Об этом сообщила
24 сентября 2021 года между двумя мужчинами произошел конфликт из-за женщины. Во время ссоры обвиняемый два раза ударил потерпевшего ножом в шею, повредив крупные кровеносные сосуды, после чего скрылся. Пострадавшего удалось спасти.
Подозреваемого задержали «по горячим следам».
Уголовное дело в отношении него передали в суд.