Росгвардия проверила около 600 образовательных учреждений Рязанской области

Две недели сотрудники проверяли безопасность детсадов, школ, вузов и других образовательных учреждений региона.

В Рязанской области Росгвардия проверила образовательные учреждения. Об этом сообщили в региональном отделении Росгвардии.

Две недели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны проверяли безопасность детсадов, школ, вузов и других образовательных учреждений региона. Всего росгвардейцы посетили около 600 учебных заведений, из которых больше 170 охраняют представители частных охранных организаций. У представителей организаций проверили документы, а также их форму.

Всего по результатам проверки нашли девять нарушений. За отсутствие удостоверения привлекли к административной ответственности трех охранников, пять — за отсутствие личной карточки, формы или документов о периодической проверке.

За нарушение подчиненных сотрудников к ответственности привлекли одно должностное лицо.

Нарушения поручили устранить в «кратчайшие сроки».