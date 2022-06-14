На трассе Пермь-Екатеринбург погибшую в ДТП женщину из машины извлекли спасатели

Специалисты извлекли из «семерки» погибшую женщину 1968 года рождения.

На трассе Пермь-Екатеринбург у поворота на село Калинино произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Во вторник, 14 июня, примерно в 10:08 на трассе столкнулись Lada Largus и «ВАЗ 2107». На место выехали спасатели, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы.

Специалисты извлекли из «семерки» погибшую женщину 1968 года рождения. Также пострадал мужчина 1983 года рождения, его доставили в Кунгурскую больницу.