Малков раскритиковал рязанский ЦПКиО

Малков рассказал, что обошел весь парк и заметил, что в нем не продуманы места для отдыха.

Врио губернатора Павел Малков раскритиковал рязанский ЦПКиО. Пост он опубликовал в Telegram .

Малков рассказал, что обошел весь парк и заметил, что в нем не продуманы места для отдыха.

«Неудобные скамейки. Почти все детские площадки платные, а то что бесплатно — выглядит просто ужасно», — написал врио губернатора.

Он добавил, что платные детские аттракционы выглядят «немногим лучше!

«Так не пойдет», — заключил Малков.