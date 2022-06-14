Малков раскритиковал рязанский ЦПКиО
Малков рассказал, что обошел весь парк и заметил, что в нем не продуманы места для отдыха.
Врио губернатора Павел Малков раскритиковал рязанский ЦПКиО. Пост он опубликовал в
Малков рассказал, что обошел весь парк и заметил, что в нем не продуманы места для отдыха.
«Неудобные скамейки. Почти все детские площадки платные, а то что бесплатно — выглядит просто ужасно», — написал врио губернатора.
Он добавил, что платные детские аттракционы выглядят «немногим лучше!
«Так не пойдет», — заключил Малков.