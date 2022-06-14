Госдума приняла законопроект о наказании за участие россиян в военных действиях против РФ

Гражданам грозит до 20 лет лишения свободы.

Государственная дума приняла законопроект о наказании за участие россиян в военных действиях против Р. Ф. Об этом сообщило РИА Новости .

Проект рассмотрели в первом чтении.

Документ предполагает дополнить уголовный кодекс статьей 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». За подобные деяния предполагается наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей либо от двух до четырех лет лишения свободы.

За преступления, организованные группой лиц или с угрозой применения насилия, россиянам грозит от пяти до семи лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

По этому документу участие россиян в военных действиях против интересов государства за рубежом наказывается лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.