Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение

Одной из новых мер ответственности может стать конфискация автомобиля.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде. Об этом передает РИА Новости .

Одной из новых мер ответственности может стать конфискация автомобиля. Законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 до 100 тысяч рублей для тех, кто повторно управляет машиной после лишения «прав».

Уголовную ответственность введут, если водитель сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

Дополнительно предлагается установить конфискацию транспортного средства.