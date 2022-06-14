Евросоюз отключает Сбербанк, РСХБ и МКБ от SWIFT

В финансовых организациях заявили, что это не повлияет на работу с международными расчетами, к такому сценарию подготовились.

C 14 июня Евросоюз отключат от системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Об этом передает РИА Новости .

В финансовых организациях заявили, что это не повлияет на работу с международными расчетами, к такому сценарию подготовились.

В Сбербанке отметили, что работают в обычном режиме. В МКБ заявили, что могут вырасти сроки при платежах за границу. В Россельхозбанке рассказали, что в отечественной банковской системе созданы условия для бесперебойной автономной работы.

Банк России создал свою систему передачи финансовых сообщений в ответ на риски отключения от SWIFT. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших банков почти во всех странах мира.

Ранее от SWIFT отключили ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.