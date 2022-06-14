ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев «в буквальном смысле слова перешел все грани».

Донецкая народная республика запросила у России дополнительные союзнические силы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости .

Пушилин сообщил, что Киев «в буквальном смысле слова перешел все грани». Украинские силовики обстреляли спальные, центральные районы Донецка, а также другие города.

По словам главы ДНР, у Украины есть еще вооружение, которое может нанести удары по населенным пунктам.

Пушилин призвал ведомства и министерства перейти на дистанционный режим работы.