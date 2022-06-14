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ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев «в буквальном смысле слова перешел все грани».

Донецкая народная республика запросила у России дополнительные союзнические силы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин сообщил, что Киев «в буквальном смысле слова перешел все грани». Украинские силовики обстреляли спальные, центральные районы Донецка, а также другие города.

По словам главы ДНР, у Украины есть еще вооружение, которое может нанести удары по населенным пунктам.

Пушилин призвал ведомства и министерства перейти на дистанционный режим работы.

Фото — скриншот видео Mash