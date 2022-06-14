Центробанк предложил схему по борьбе с оформлением мошенниками кредитов на свое имя

Клиентам банков предложили самостоятельно создать запись в кредитной истории о запрете выдачи займов.

В Центробанке россиянами предложили метод по борьбе с оформлением на них кредитов со стороны мошенников. Об этом сообщает РИА « ФАН ».

Клиентам банков предложили самостоятельно создать запись в кредитной истории о запрете выдачи займов. Если финансовая организация не обратит внимания на ограничения, то не сможет требовать погашения долга.

По словам главы службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, такая система сможет нейтрализовать эффект от утечки личных данных россиян.

Ранее в Центробанке рассказали о новом виде мошенничества россиян.