Центробанк предложил схему по борьбе с оформлением мошенниками кредитов на свое имя
Клиентам банков предложили самостоятельно создать запись в кредитной истории о запрете выдачи займов.
В Центробанке россиянами предложили метод по борьбе с оформлением на них кредитов со стороны мошенников. Об этом сообщает РИА «
Клиентам банков предложили самостоятельно создать запись в кредитной истории о запрете выдачи займов. Если финансовая организация не обратит внимания на ограничения, то не сможет требовать погашения долга.
По словам главы службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, такая система сможет нейтрализовать эффект от утечки личных данных россиян.
Ранее в Центробанке рассказали о новом виде мошенничества россиян.