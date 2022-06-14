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Бросившую трех детей рязанку разыскали в Дагестане
Ее нашли в Хасавюртовском районе под новым именем с новой семьей, у нее есть ребенок.

В Дагестане нашли рязанку, которая бросила трех детей. Об этом в Telegram-канале сообщил омбудсмен Джамал Алиев.

Он рассказал, что к уполномоченному по правам человека в Рязанской области обратился мужчина, который попросил помочь разыскать его бывшую жену, лишить ее родительских прав и взыскать алименты на троих несовершеннолетних детей, которые живут без матери больше десяти лет.

По его словам, женщина оставила детей, младшему из которых не было и полугода. Детей обеспечивает мужчина, который работает уборщиком.

Отмечается, что требования гражданина решил удовлетворить Спасский районный суд, но решение исполнено не было.

Выяснилось, что бывшая супруга заявителя находится в Дагестане. Ее нашли в Хасавюртовском районе под новым именем с новой семьей, у нее есть ребенок.

Все материалы направили компетентным органам.