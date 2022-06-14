Абоненты «Газпром межрегионгаз Рязань» смогут передавать показания счетчиков по телефону

Для корректных начислений рязанцев попросили передавать показания до 25 числа каждого месяца.

«Газпром межрегионгаз Рязань» открыл специальный многоканальный телефонный номер для приема показаний счетчиков газа. Показания будут приниматься круглосуточно в автоматическом режиме.

Показания можно передать по номеру +7 (920) 631-06-35 . Голосовой помощник запрашивает номер лицевого счета или адрес, после чего абонент озвучивает показания и их вносят в базу данных.

Для корректных начислений рязанцев попросили передавать показания до 25 числа каждого месяца.