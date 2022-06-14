25-летнего жителя Ряжского района задержали за незаконную рубку леса

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

25-летнего жителя Ряжского района задержали за незаконную рубку леса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

В полицию обратились местные жители. Они рассказали о странном поведении одного из сельчан. Житель Нового Еголдаева перевозил бревна по дороге, которая была «неудобной для использования и непопулярной».

Полицейские предположили, что мужчина пытался скрыть нелегальные действия. На территории его усадьбы правоохранители обнаружили две свежеспиленные сосны. Выяснилось, что деревья срубили в Ряжском лесничестве. При этом у мужчины не было разрешения на заготовку древесины.

Также полицейские установили, что сельчанин причастен к нелегальной заготовке более кубометра деревьев. Его задержали.

По предварительной информации, мужчина хотел совершить несколько поездок за бревнами. На него завели дело по части 1 статьи 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.