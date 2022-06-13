В Самарской области четырехлетнему ребенку оторвало палец на детской карусели

Инцидент произошел 12 июня в Сызрани на улице Новостроящейся.

В Самарской области четырехлетнему ребенку оторвало палец на детской карусели. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 12 июня в Сызрани на улице Новостроящейся. Мальчик катался на карусели на детской площадке и получил травматическую ампутацию большого пальца руки.

Ребенка доставили в больницу и оказали медпомощь.

Прокуратура проведет проверку инцидента, по итогам которой будет решаться вопрос о выплате пострадавшему материального ущерба и морального вреда.