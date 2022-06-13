В Рязанской области вновь осудят касимовца, оправданного по делу об убийстве
Приговор от 15 марта 2022 года отменили.
В Рязанской области отменили приговор Касимовского районного суда, согласно которому оправдали местного жителя по делу об убийстве. Об этом
Приговор от 15 марта 2022 года отменили. Мужчину оправдали по обвинению в убийстве. Его обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому, от которых тот скончался через несколько часов в больнице.
Судебная коллегия согласилась с доводами апелляционного представления о том, что защита систематически нарушала процедура уголовного судопроизводства: до присяжных донесли недопустимые сведения, а такде суд первой инстанции допустил нарушения уголовно-процессуального законодательства, повлиявших на вынесение вердикта коллегии присяжных заседателей.