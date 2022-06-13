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В Рязанской области вновь осудят касимовца, оправданного по делу об убийстве
Приговор от 15 марта 2022 года отменили.

В Рязанской области отменили приговор Касимовского районного суда, согласно которому оправдали местного жителя по делу об убийстве. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Приговор от 15 марта 2022 года отменили. Мужчину оправдали по обвинению в убийстве. Его обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому, от которых тот скончался через несколько часов в больнице.

Судебная коллегия согласилась с доводами апелляционного представления о том, что защита систематически нарушала процедура уголовного судопроизводства: до присяжных донесли недопустимые сведения, а такде суд первой инстанции допустил нарушения уголовно-процессуального законодательства, повлиявших на вынесение вердикта коллегии присяжных заседателей.