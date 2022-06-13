В Рязанской области стартовал чемпионат МВД по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

Всего в соревнованиях примут участие более 500 полицейских спортсменов из 59 команд разных регионов России.

В понедельник, 13 июня, в Рязанской области стартовал ежегодный чемпионат МВД по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Соревнования открыл начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай. Также в церемонии приняли участие представитель ДГСК МВД России майор внутренней службы Александр Сазонов, зампредседателя рязанской областной организации общества «Динамо» майор внутренней службы, мастер спорта международного класса Андрей Волков, заместитель министра физической культуры и спорта региона Юрий Колдин, полицейские-спортсмены, их тренеры и судьи.

Всего в соревнованиях примут участие более 500 полицейских спортсменов из 59 команд разных регионов России.

«Рязанский край богат спортивными традициями, успехами и достижениями в различных турнирах самого высокого уровня. В рамках соревнований участники продемонстрируют различные навыки владения и применения огнестрельного оружия, а также стойкость, выносливость и физическую подготовку. За звание лучших будут бороться сотрудники из всех регионов России. Я уверен, что в честной и бескомпромиссной борьбе все участники соревнований продемонстрируют свое мастерство, навыки и умения. Успехов вам в службе, побед в спорте, здоровья и удачи. И пусть победит сильнейший», — приветствовал участников Владимир Алай.

Соревнования продлятся пять дней. В программу входят кросс на три километра для женщин и пять километров для мужчин, летний служебный биатлон, который состоит из кросса по пересеченной местности и стрельбы из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах, а также командная эстафета 4×1000 метров.

По итогам соревнований определят личное и командное первенство в каждом виде программы.