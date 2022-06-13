В Приокском супермаркет закрыли из-за неадекватного покупателя

По словам очевидцев, после конфликта в магазине мужчина ударил по кассе и убежал. На место выехали сотрудники полиции.

Магазин «Доброцен» в Приокском закрыли из-за неадекватного покупателя. Как рассказали РЗН. инфо очевидцы, вечером в понедельник, 13 июня, в магазин зашел мужчина. Взяв сыр, он направился на кассу. Из-за чего произошел конфликт, пока неизвестно. Мужчина ударил по кассе и убежал.

Продавцы остановили работу и вызвали полицию. По словам очевидцев, мужчина мог быть нетрезв.

В пресс-службе регионального управления МВД РЗН. инфо подтвердили что к ним поступило сообщение. На место выехал наряд полиции. Сотрудники устанавливают личность нарушителя и все обстоятельства инцидента. Проводится проверка.