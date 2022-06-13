В Оке в Рязани поймали «рыбу-мутанта»

Рыбак, поймавший рыбу, рассказал, что выловил ее в районе Лесопарка в Рязани.

Из Оки выловили необычную «рыбу-мутанта». Фотографию улова опубликовала « КП-Рязань ».

Рыбак, поймавший рыбу, рассказал, что выловил ее в районе Лесопарка в Рязани. Он заметил на рыбе светло-красные плавники. По его словам, рыба была похожа на очень бледного окуня, так как полоски были плохо различимы. Но на рыбе присутствовали черные пятна, как у ерша.

«Какой-то мутант прям», — отметил мужчина.

В Окском заповеднике рассказали, что гибриды рыб встречаются часто, но о таком виде там не слышали. Экземпляр исследуют научные сотрудники заповедника.