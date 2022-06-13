В Крыму два ребенка утонули во время купания в открытом море
Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на надувном матрасе в открытое море. На большом расстоянии от берега матрас перевернулся и дети ушли под воду.
В Крыму два ребенка утонули во время купания в открытом море. Об этом
Инцидент произошел 12 июня в Сакском районе. Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на надувном матрасе в открытое море во время купания. По
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете купания.