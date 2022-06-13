В Екатеринбурге неизвестный зарезал прохожего

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В воскресенье, 12 июня, в Екатеринбурге неизвестный с ножом напал на прохожих в парке на улице Колмогорова. Об этом сообщил E1.ru .

Одного из мужчин убили. В момент произошедшего рядом шел пенсионер, которого поставили на колени и нанесли ему несколько ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого ищут. На камеры видеонаблюдения попал мужчина, похожий на описание из ориентировок правоохранителей. На кадрах можно заметить человека среднего телосложения, в черной куртке, в руке у него — нож с красной рукояткой. Он направлялся в сторону улицы Колмогорова. Отмечается, что на видео можно заметить, что мужчина пьян.