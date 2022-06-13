Рязанцы пожаловались на стаю собак во дворе улицы Вишневой
Животные поселились на детской площадке во дворе дома № 21 корпус 4 по улице Вишневой.
Рязанцы пожаловались на стаю собак во дворе улицы Вишневой. Информация
Животные поселились на детской площадке во дворе дома № 21 корпус 4 по улице Вишневой. По словам автора поста, собаки бросаются на людей и «чувствуют себя хозяевами площадки».
Рязанка отметила, что обращалась в организацию по отлову собак, но специалисты не приехали.
«Администрация города, и что делать? Как гулять нашим детям? Страшно выходить на улицу!» — говорится в сообщении.