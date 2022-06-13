Рязанцев предупредили о граде и грозе
В ближайшие 3-6 часов до конца суток, 13 июня, в области ожидаются гроза, кратковременный дождь, в отдельных районах град.
В Рязанской области ожидаются гроза и град. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ближайшие 3-6 часов до конца суток, 13 июня, в области ожидаются гроза, кратковременный дождь, в отдельных районах град. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101 (мобильная связь), 112 (единый номер вызова экстренных служб),