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Рязанцев предупредили о граде и грозе
В ближайшие 3-6 часов до конца суток, 13 июня, в области ожидаются гроза, кратковременный дождь, в отдельных районах град.

В Рязанской области ожидаются гроза и град. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ближайшие 3-6 часов до конца суток, 13 июня, в области ожидаются гроза, кратковременный дождь, в отдельных районах град. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101 (мобильная связь), 112 (единый номер вызова экстренных служб), 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области).