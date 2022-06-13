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Полицейские помогли рязанке найти потерявшегося в парке ребенка
Женщина потеряла сына во время прогулки в парке имени Гагарина.

Полицейские помогли рязанке найти потерявшегося в парке ребенка. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В понедельник, 13 июня, в полицию поступило сообщение от женщины, которая во время прогулки потеряла четырехлетнего ребенка. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Мальчика нашли в течение нескольких минут, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ребенка передали матери, с ней провели профилактическую беседу.

Ранее в Telegram-канале «аТипичная Рязань» появилось сообщение, что в парке Гагарина заметили две полицейские машины и толпу людей.

Видео Telegram-канал «аТипичная Рязань»