Полицейские помогли рязанке найти потерявшегося в парке ребенка
Женщина потеряла сына во время прогулки в парке имени Гагарина.
Полицейские помогли рязанке найти потерявшегося в парке ребенка. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В понедельник, 13 июня, в полицию поступило сообщение от женщины, которая во время прогулки потеряла четырехлетнего ребенка. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Мальчика нашли в течение нескольких минут, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ребенка передали матери, с ней провели профилактическую беседу.
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