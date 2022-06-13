Под Тверью мужчина два месяца удерживал и насиловал школьницу из Петергофа

15-летнюю девочку похитил 19-летний знакомый. Он затащил ее в машину и отвез к себе домой. Полиция проводит проверку.

Под Тверью мужчина два месяца удерживал и насиловал школьницу. Об этом пишет РЕН ТВ.

В начале апреля 15-летнюю жительницу Петергофа похитил по пути в магазин знакомый 19-летний молодой человек. Он затащил подростка в машину, усыпил и отвез к себе домой под Тверь. Там он отобрал у школьницы телефон и изнасиловал. Позже девочка рассказала, что в это время в доме находились родственники молодого человека, но они ничего не предприняли. Мужчина два месяца удерживал школьницу дома и несколько раз за это время позволил позвонить домой и сказать, что «у нее все хорошо».

Школьнице удалось сбежать в начале июня, когда дома никого не было. Она вызвала такси и доехала до Петергофа.

Мать школьницы обратилась в полицию, проводится проверка.