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На Волге четыре человека погибли после столкновения катера с теплоходом
Погибли четверо мужчин, находящихся на маломерном судне.

На Волге в Моргаушском районе Чувашии погибли четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Около 12 часов ночи в воскресенье, 12 июня, катер «Волжанка Voyager 67» с четырьмя мужчинами на борту врезался в баржу с буксиром «Коломенский 803».

Погибли четверо мужчин, находящихся на маломерном судне. По предварительной информации, персонал грузового судна не пострадал.

На месте работают экстренные службы.

Фото SHOT и Mash