На Волге четыре человека погибли после столкновения катера с теплоходом

Погибли четверо мужчин, находящихся на маломерном судне.

На Волге в Моргаушском районе Чувашии погибли четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Около 12 часов ночи в воскресенье, 12 июня, катер «Волжанка Voyager 67» с четырьмя мужчинами на борту врезался в баржу с буксиром «Коломенский 803».

Погибли четверо мужчин, находящихся на маломерном судне. По предварительной информации, персонал грузового судна не пострадал.

На месте работают экстренные службы.