На одной из улиц Шлакового с 4 июля запретят парковку
На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
На одной из улиц Шлакового с 4 июля запретят парковку. Об этом
На улице Лизы Чайкиной на участке от дома № 1/7 до дома № 2/1 для безопасности дорожного движения запретят остановку и парковку транспортных средств с 4 июля.
На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.