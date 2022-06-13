На одной из улиц Шлакового с 4 июля запретят парковку

На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

На одной из улиц Шлакового с 4 июля запретят парковку. Об этом сообщили на сайте мэрии.

На улице Лизы Чайкиной на участке от дома № 1/7 до дома № 2/1 для безопасности дорожного движения запретят остановку и парковку транспортных средств с 4 июля.

На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.