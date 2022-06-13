На четырех рязанских улицах на две недели отключат горячую воду

С 15 по 28 июня горячее водоснабжение отключат на улицах 1-я Железнодорожная, Гайдара, Курортном проезде и Михайловском шоссе.

На четырех рязанских улицах на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 15 по 28 июня горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица 1-я Железнодорожная, дома №№ 60, 60-а;

улица Гайдара, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13;

улица Курортный проезд, дом № 10;

улица Михайловское шоссе, дома №№ 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7.

Причина отключения — плановые и профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.