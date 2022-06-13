Кинотеатры в регионах начали переходить на работу в выходные или закрываться

Владельцы кинотеатров сообщили, что за первое полугодие выручка упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В российских регионах кинотеатры начали сокращать часы работы или переходить на работу только в выходные. Некоторые уже решили закрыться из-за падения оборота, передает ТАСС .

Владельцы кинотеатров сообщили, что за первое полугодие выручка упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По словам представителей бизнеса, сейчас падение составляет 70%, сокращается посещаемость.

Отмечается, что первый случаи закрытия кинотеатров уже был в Златоусте Челябинской области, но могут закрыться кинотеатры и в других городах, включая Челябинск.

В Нижегородской области ассоциация владельцев кинотеатров отметила, что за счет отечественных фильмов отыграли около 10% выручки. Бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий сообщил, что «этого «недостаточно для того, чтобы долго держаться на плаву». Он рассказал, что закрылся один частный кинотеатр в Богородске, а в Сарове кинопрокатчики перешли на режим работы по выходным и праздничным дням.

В Кемеровской области сокращается число залов, закрытий пока нет, рассказала бизнес-омбудсмен региона Елена Латышенко.

Отмечается, что в стране по состоянию на середину апреля закрылись 36,4% кинозалов в стране. Ожидается, что общий убыток к концу года составит не менее 11,1 млрд рублей.