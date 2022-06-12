Владелец выпавшей из окна собаки в Рязани сообщил, что она выпрыгнула сама

Хозяин выпавшей из окна на улице Крупской собаки рассказал, что животное выпрыгнуло само. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Хозяин выпавшей из окна на улице Крупской собаки рассказал, что животное выпрыгнуло само. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о случившемся поступило в субботу, 11 июня, в 11:50. Владельца собаки установили и опросили. Он пояснил, что собака выпрыгнула в открытое окно на пятом этаже и погибла от травм.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, ранее в соцсетях появилось фото погибшей собаки.