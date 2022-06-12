В Воронежской области во время фаер-шоу огонь отлетел в зрителей

В селе Каширском Воронежской области зрители пострадали во время файер-шоу. Видео опубликовал Telegram-канал Shot в воскресенье, 12 июня.

В селе Каширском Воронежской области зрители пострадали во время файер-шоу. Видео опубликовал Telegram-канал Shot в воскресенье, 12 июня.

Один из артистов не смог удержать в руках огненную веревку, она отлетела в зрителей. Люди в панике разбежались.

Сообщается, что как минимум два человека пострадали.

Полиция проводит проверку.