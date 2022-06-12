В Скопине в здании почты вывесили перевернутые флаги России
В Скопине в День России сотрудники почты приклеили на окна флаги страны вверх ногами. На это обратили внимание местные жители. Фото опубликовано в группе «Скопин. Инфо» «ВКонтакте».
В Скопине в День России в здании почты приклеили на окна флаги страны вверх ногами. На это обратили внимание местные жители. Фото опубликовано в группе «
«Жаль, что работники „Почты России“, повесившие флаги на окна, не знают, как выглядит флаг РФ!» — говорится в посте.