В Рязанской области 13 июня ожидается до 28 градусов тепла
В Рязанской области в понедельник, 13 июня, температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 13 июня, температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем потеплеет до +23…+28 градусов. Прогноз опубликован на
Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно будет без осадков.
Днем местами синоптики обещают небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах пройдет гроза.
Ветер северо-восточный, юго-восточный, 4-9 м/с.