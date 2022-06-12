В Рязани прошел ежегодный мультиспортивный фестиваль RZN FEST

В субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, в Рязани прошел ежегодный фестиваль силовых видов спорта контактных единоборств RZN FEST, организуемый Федерацией силового экстрима Рязанской области.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, в Рязани прошел ежегодный фестиваль силовых видов спорта контактных единоборств RZN FEST, организуемый Федерацией силового экстрима Рязанской области.

Мероприятие состоялось под открытым небом на берегу Борковского карьера. Там прошли турниры, в которых поучаствовали спортсмены со всей России, в том числе чемпионы мира.

В программе были турниры по силовому экстриму, по функциональному многоборью, по пауэрлифтингу, по армрестлингу, по борьбе на поясах, по боксу.

Зрители смогли поболеть за своего фаворита и поучаствовать в перетягивании каната, рубке дров, в «веселых стартах» и других конкурсах и состязаниях.

Как пояснил главный организатор фестиваля RZN FEST, президент Федерации силового экстрима Антон Калинин, в турнирах спортсмены часто выполняют мировые рекорды. По его словам, для тех, кто побеждает в практически во всех категориях предусмотрены денежные призы и подарки от спонсоров.