В Путятинском районе сгорела дача
В селе Поляки Путятинского района сгорел дачный дом. В момент ЧП он пустовал, поэтому пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В селе Поляки Путятинского района сгорел дачный дом. В момент ЧП он пустовал, поэтому пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте
Сообщение о возгорании поступило ночью в воскресенье, 12 июня, в 01:05.
На тушение выезжали два пожарных расчета. В 01:53 открытый огонь потушили.
Дом полностью выгорел. Пожарные смогли сдержать распространение огня. Разбор завалов и проливка конструкций продолжались до утра.
Причину пожара устанавливают.