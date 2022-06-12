В Путятинском районе сгорела дача

В селе Поляки Путятинского района сгорел дачный дом. В момент ЧП он пустовал, поэтому пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В селе Поляки Путятинского района сгорел дачный дом. В момент ЧП он пустовал, поэтому пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Сообщение о возгорании поступило ночью в воскресенье, 12 июня, в 01:05.

На тушение выезжали два пожарных расчета. В 01:53 открытый огонь потушили.

Дом полностью выгорел. Пожарные смогли сдержать распространение огня. Разбор завалов и проливка конструкций продолжались до утра.

Причину пожара устанавливают.