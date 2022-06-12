В Омской области в аварии с двумя погибшими выжил восьмилетний ребенок

В Омской области в воскресенье, 12 июня, произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и женщина, восьмилетний мальчик остался жив. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В Омской области в воскресенье, 12 июня, произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и женщина, восьмилетний мальчик остался жив. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП произошло около 6:30 на автодороге Тара — Усть-Ишим. Водитель автомобиля Honda в районе 126-го километра не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2111.

При лобовом столкновении водитель отечественного автомобиля и его пассажирка скончались на месте. Водитель Honda и еще один пассажир ВАЗ, восьмилетний мальчик, госпитализированы.

Устанавливаются подробности происшествия.