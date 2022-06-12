В Москве во время скачек на ипподроме скончался жокей

Трагедия произошла в воскресенье, 12 июня. 52-летний Вадим Ш. потерял сознание во время заезда. Мужчина выпал из коляски на беговую дорожку, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве жокей умер на скачках, которые прошли на центральном ипподроме. Трагедия случилась в воскресенье, 12 июня. 52-летний Вадим Ш. потерял сознание во время заезда. Мужчина выпал из коляски на беговую дорожку, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Медики пытались помочь мужчине, однако не успели. Он скончался.

По предварительным данным, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Выясняются обстоятельства и подробности случившегося.