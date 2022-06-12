В Касимове проект центра передержки бездомных животных выиграл президентский грант

Организация «Бродяка» из Касимова стала победителем конкурса президентских грантов. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства региона Анна Рослякова в своем Telegram-канале.

Организация «Бродяка» из Касимова стала победителем конкурса президентских грантов. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства региона Анна Рослякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, проект позволит обустроить центр передержки безнадзорных животных в Касимове.

«С руководителем организации мы встречались в феврале этого года, обещали в том числе и методическую помощь при подготовке к грантовому конкурсу. Здорово, что с первой попытки у „Бродяки“ получилось победить!» — написала Рослякова.

Всего победителями второго конкурса президентских грантов 2022 года стали восемь проектов некоммерческих организаций региона. Итоги подвели 10 июня.