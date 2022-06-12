В Брянской области пытались взорвать нефтепровод

В Брянской области, недалеко от границы с Украиной, произошла попытка подрыва нефтепровода «Дружба». Три СВУ установили неизвестные личности, сообщает Baza.

В Брянской области, недалеко от границы с Украиной, произошла попытка подрыва нефтепровода «Дружба». Три СВУ установили неизвестные личности, сообщает Baza.

Три взрыва прогремели утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка, в 40 км до границы с Украиной. По предварительным данным, там установили безоболочные взрывные устройства.

Повредило трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода. Второй взрыв случился в месте прокладки кабеля, там осталась воронка. Третий повредил противоподкопную трубу, также оставив глубокий след.

Сам трубопровод «Дружба» не пострадал. Baza отмечает, что разлива нефтепродуктов удалось избежать, так как с 24 февраля трубопровод законсервирован.