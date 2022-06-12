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Сообщение о тонущем рязанце в озере Ореховом оказалось ложным
В Рязани в воскресенье, 12 июня, в МЧС поступил вызов о том, что в озере Ореховом, возможно, утонул человек. Фото опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

В Рязани в воскресенье, 12 июня, в МЧС поступил вызов о том, что в озере Ореховом, возможно, утонул человек. Фото опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

«Два часа назад на Орешек приехали МЧС и скорая. Водолазы приступил к работе», — сообщил автор поста.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение от очевидца о возможном происшествии поступило в 13:30. На место выезжали спасатели Центральной спасательной станции Рязани. Вызов оказался ложным.