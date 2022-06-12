Под Москвой в сгоревшем доме нашли зарезанных супругов

В Сергиевом Посаде после пожара в частном доме нашли тела мужчины и женщины. Пенсионеров зарезали, пишут «Известия» 12 июня со ссылкой на источник.

В Сергиевом Посаде после пожара в частном доме нашли тела мужчины и женщины. Пенсионеров зарезали, пишут « Известия » 12 июня со ссылкой на источник.

ЧП произошло 10 июня в деревне Новинки. На место пожара сотрудники экстренных служб обнаружили тела супругов 1960 и 1961 годов рождения.

В ходе судмедэкспертизы было установлено, что мужчину и женщину убили, а после подожгли дом.

Возбуждено уголовное дело.