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Под Москвой в сгоревшем доме нашли зарезанных супругов
В Сергиевом Посаде после пожара в частном доме нашли тела мужчины и женщины. Пенсионеров зарезали, пишут «Известия» 12 июня со ссылкой на источник.

В Сергиевом Посаде после пожара в частном доме нашли тела мужчины и женщины. Пенсионеров зарезали, пишут «Известия» 12 июня со ссылкой на источник.

ЧП произошло 10 июня в деревне Новинки. На место пожара сотрудники экстренных служб обнаружили тела супругов 1960 и 1961 годов рождения.

В ходе судмедэкспертизы было установлено, что мужчину и женщину убили, а после подожгли дом.

Возбуждено уголовное дело.