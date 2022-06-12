Под Луховицами легковушка врезалась в группу детей на велосипедах
В Московской области в городском округе Луховицы водитель Renault въехал в группу детей на велосипедах. ДТП случилось в районе деревни Красная пойма вечером в субботу, 11 июня, сообщает Mash.
В Московской области в городском округе Луховицы водитель Renault въехал в группу детей на велосипедах. ДТП случилось в районе деревни Красная пойма вечером в субботу, 11 июня, сообщает
Водитель снес ребят, после чего машина опрокинулась.
Семь человек доставили в больницу, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Водитель легковушки скончался в реанимации.