Под Луховицами легковушка врезалась в группу детей на велосипедах

В Московской области в городском округе Луховицы водитель Renault въехал в группу детей на велосипедах. ДТП случилось в районе деревни Красная пойма вечером в субботу, 11 июня, сообщает Mash.

В Московской области в городском округе Луховицы водитель Renault въехал в группу детей на велосипедах. ДТП случилось в районе деревни Красная пойма вечером в субботу, 11 июня, сообщает Mash .

Водитель снес ребят, после чего машина опрокинулась.

Семь человек доставили в больницу, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Водитель легковушки скончался в реанимации.