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Малкова внесли в десятку «самых далеких от народа» губернаторов
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков попал на девятую строчку рейтинга «самых далеких от народа» губернаторов. Список подготовил и опубликовал «Коммерсантъ».

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков попал на девятую строчку рейтинга «самых далеких от народа» губернаторов. Список подготовил и опубликовал «Коммерсантъ».

Малков занял девятое место по процентному отношению среднего дохода по региона к доходу главы региона.

Согласно данным издания, средний доход жителя Рязанской области составляет 2,8% от заработка Павла Малкова. Отмечается, что Малков стал новым именем в рейтинге.

Самым далеким от народа впервые оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев (0,2%). Первую строку рейтинга как «самый близкий к народу» занял Бату Хасиков, глава Калмыкии (25,1%).