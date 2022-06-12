Малкова внесли в десятку «самых далеких от народа» губернаторов

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков попал на девятую строчку рейтинга «самых далеких от народа» губернаторов. Список подготовил и опубликовал «Коммерсантъ».

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков попал на девятую строчку рейтинга «самых далеких от народа» губернаторов. Список подготовил и опубликовал «Коммерсантъ».

Малков занял девятое место по процентному отношению среднего дохода по региона к доходу главы региона.

Согласно данным издания, средний доход жителя Рязанской области составляет 2,8% от заработка Павла Малкова. Отмечается, что Малков стал новым именем в рейтинге.

Самым далеким от народа впервые оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев (0,2%). Первую строку рейтинга как «самый близкий к народу» занял Бату Хасиков, глава Калмыкии (25,1%).