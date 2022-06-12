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Эксперт рассказал, можно ли всегда держать смартфон с включенным VPN
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий пояснил, можно ли вообще не отключать VPN на смартфоне. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий пояснил, можно ли вообще не отключать VPN на смартфоне. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Лукацкий отметил, что VPN россияне часто используют для подключения к иностранным сайтам, которые заблокированы в России. Отключать эти сервисы иногда или использовать их все время, решает владелец смартфона. При этом к некоторым российским ресурсам невозможно подключаться через VPN, добавил Лукацкий.

По его словам, вопрос отключения VPN зависит только от посещаемых ресурсов.

«С выключенным VPN нельзя зайти на какие-то зарубежные порталы, которые блокируются владельцами в рамках антироссийской политики. Вместе с тем некоторые сервисы, наоборот, недоступны через VPN. Например, с VPN у вас не получится оплатить парковку или зайти на государственные сайты», — отметил эксперт.

При этом у некоторых VPN-сервисов есть автоматическое включение при посещении определенных сайтов. Функция разделения туннелей разграничивает «белый» и «черный» список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен или отключен. Таким образом, не надо настраивать сервис вручную.

Однако если вообще не выключать VPN, ничего страшного не случится, считает Лукацкий. Это может повлиять только на зарядку аккумулятора, которая немного «просаживается».