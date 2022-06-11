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В Сасове задержали 22-летнюю похитительницу смартфонов
В Сасове полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в серии хищений смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в серии хищений смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя жительница Сасова и сообщила, что после прогулки у нее пропал смартфон. Потерю она исключала.

Выяснилось, что женщина встретила на улице свою дальнюю знакомую. Она внезапно проявила заинтересованность в беседе. Полицейские предположили, что эта знакомая причастна к хищению. Подозреваемая 22-летняя девушка давно не появлялась дома и гостила у разных приятелей.

Известно, что полтора года назад девушка освободилась из колонии, где отбывала срок за причинение вреда здоровью сожителю. В состоянии алкогольного опьянения она в ходе ссоры ножом серьезно поранила мужчину.

На следующий день после первого инцидента в полицию обратился 35-летний горожанин и сообщил, что из его квартиры пропал смартфон. В беседе с полицейскими выяснилось, что он заметил пропажу телефона после визита давней знакомой — той же 22-летней местной жительницы.

Оперативники разыскали девушку в гостях и установили ее причастность к кражам. Злоумышленницу задержали. Изъяли похищенные телефоны, которые она сбыла случайным прохожим. Также выяснилось, что девушка причастна к грабежу. На глазах у работницы магазина она забрала с прилавка ее телефон и скрылась.

Возбуждены уголовные дела. По ним предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ (Грабеж).