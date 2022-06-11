В Рязани задержание пьяного водителя сняли на видео
В Рязани сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя за рулем. Видео задержания опубликовано в группе ПУВР «ВКонтакте».
В Рязани сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя за рулем. Видео задержания опубликовано в группе
По словам автора поста, работали два экипажа ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол.
Пьяный мужчина хотел скрыться от полицейских, но его задержали и провели в машину ДПС.
Выясняется официальная информация.