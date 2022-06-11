В Рязани задержали трех объявленных в розыск преступников

В Рязани задержали двух мужчин и женщину, которые скрывались от правосудия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани задержали двух мужчин и женщину, которые скрывались от правосудия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Задержанную 20-летнюю рязанку подозревают в организации фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. Она пыталась скрыться от органов дознания и была объявлена в федеральный розыск.

Также был задержан 24-летний житель Волгоградской области, который скрывался от следствия. Ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело о краже.

Третьего задержанного, 28-летнего рязанца, обвиняют в уклонении от уплаты алиментов. Он также пытался скрыться от суда и был объявлен в розыск.

Задержанных передадут инициаторам розыска.