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В Рязани во время буксировки машину занесло на отбойник
В Рязани буксируемый автомобиль попал в ДТП. Авария произошла на развязке Северного обхода у ТРЦ «Круиз». Видео момента ДТП опубликовано в группе ПУВР «ВКонтакте».

В Рязани буксируемый автомобиль попал в ДТП. Авария произошла на развязке Северного обхода у ТРЦ «Круиз». Видео момента ДТП опубликовано в группе ПУВР «ВКонтакте».

На кадрах видеорегистратора указано, что авария произошла утром 9 июня. Буксируемый автомобиль столкнулся с отбойником.

«Вот так легко и обидно можно попасть на покраску и ремонт всей бочины», — сообщается в подписи к видео.

В результате аварии пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.