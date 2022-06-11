В Рязани во время буксировки машину занесло на отбойник
В Рязани буксируемый автомобиль попал в ДТП. Авария произошла на развязке Северного обхода у ТРЦ «Круиз». Видео момента ДТП опубликовано в группе ПУВР «ВКонтакте».
В Рязани буксируемый автомобиль попал в ДТП. Авария произошла на развязке Северного обхода у ТРЦ «Круиз». Видео момента ДТП опубликовано в группе
На кадрах видеорегистратора указано, что авария произошла утром 9 июня. Буксируемый автомобиль столкнулся с отбойником.
«Вот так легко и обидно можно попасть на покраску и ремонт всей бочины», — сообщается в подписи к видео.
В результате аварии пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.