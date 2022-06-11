В Рязани во время буксировки машину занесло на отбойник

В Рязани буксируемый автомобиль попал в ДТП. Авария произошла на развязке Северного обхода у ТРЦ «Круиз». Видео момента ДТП опубликовано в группе ПУВР «ВКонтакте».